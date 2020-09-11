AP toplantısında bir Alman parlamenter, Türk bayrağının kaldırılmasını istedi!

11.09.2020 21:03

Avrupa Parlamentosu'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında yayınlanan AB ve Türk bayrağını temsil eden logo, Alman Yeşiller grubundan Reinhard Bütikofer'u rahatsız etti. Bütifoker Türk bayrağı hazımsızlığını, 'İki bayrağın bu şekilde iç içe geçmesini beğenmedim. Türk bayrağındaki yıldızlar Avrupa Birliği bayrağındaki yıldızları gölgede bırakıyor' sözleriyle ifade etti.