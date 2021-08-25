Haberler Haber Videoları Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel bölgesi için acele kamulaştırma kararı

Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel bölgesi için acele kamulaştırma kararı

Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel bölgesi için acele kamulaştırma kararı
25.08.2021 09:30
Ana Sayfa 00:10
Burak ve Didem tatilde yakayı...
Ana Sayfa 05:07
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı...
Ana Sayfa 01:15
CHP'li Engin Altay'dan hadsiz...
Ana Sayfa 02:58
Anne ve kız cinayetinde...
Ana Sayfa 00:08
Yoğun bakıma kaldırılan Filiz...
Ana Sayfa 00:20
CHP'li başkandan kaçak havuzlu...
Ana Sayfa 01:48
Bir İETT otobüsü daha kaza...
Ana Sayfa 00:27
Baş Belası - 2. Fragman
Ana Sayfa 00:58
Ezgi Mola kötü haberi sosyal...
Ana Sayfa 02:03
Galatasaray Morutan’a kavuştu
Ana Sayfa 00:23
Burcu Özberk’in ip askılı...
Ana Sayfa 00:30
Duygu Özaslan aşka geldi

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi ile Kastamonu ve Sinop'taki sel ve heyelan bölgesi için acele kamulaştırma kararı verildi.


Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi ile Kastamonu ve Sinop'taki sel ve heyelan bölgesi için acele kamulaştırma kararı verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 114 ada, 65 parsel numaralı taşınmaz, bölgede meydana gelen orman yangını nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

BATI KARADENİZ'DEKİ SEL VE HEYELAN BÖLGESİ İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA

Batı Karadeniz'de sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop için de acele kamulaştırma kararı alındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazlar, bu bölgelerde meydana gelen sel ve heyelan afeti nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Haber Videoları
SON DAKİKA