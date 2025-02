Antalya’da kadın cinayeti: Ailesinden özür diliyorum!

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 15:59

Eşini öldürmekten tutuklanan cinayet sanığı Savaş Temirhanoğulları ve kendisine yardım ettiği ididasıyla tutuksuz yargılanan arkadaşı F.İ. ilk kez hakim karşısına çıktı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul Fadim Temirhanoğulları'nın annesi, babası, kardeşleri, kızları, kadın dernekleri ve taraf avukatları da katıldı. Maktülün annesi Mediha Saçlı, duruşma salonuna kızının fotoğrafıyla ağlayarak girdi.

Savunmasında suçlamaların anlatıldığı gibi olmadığını öne süren sanık Savaş Temirhanoğulları, "Evet, eşimi ben öldürdüm. Bizi de tanıştıran arkadaşım F.İ'dir. Kendisi bayan kuaförüdür. 17 yıl mutlu evliliğim oldu. Ben bir canavar değilim. Ailesinden özür diliyorum. Kadın öldüren adam adam değil, onurlu insan değil" dedi.Bu sırada maktulun ailesi sanığın sözünü kesince mahkeme başkanı aileye uyarıda bulundu.



"Kaç defa tetiğe bastığımı hatırlamıyorum"

Son bir yıldır eşinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Savaş Temirhanoğulları, "Antidepresan ilaçları kullanırdı. Ben eşimi seviyorum, hala da seviyorum. Şu an yaşayan bir ölüyüm. Eşim son 1 yıl içerisinde boşanmak istedi. 2-3 ay babamın evinde kaldım, sonrasında barıştık. Bir süre sonra eşim elimi uzattığımda bana 'Çek elini pislik' gibi söylemlerde bulunurdu. Bana farklı ithamlarda bulunurdu. Doğrudur, uzaklaştırma kararım vardı. Bizi evlendiren kişi F.İ'dir. Yaşadığımız olaylardan haberi vardır. Eşimle bizi barıştırabileceğini söyledi. F.İ. eşimle konuştu. F.İ., işinden dolayı geç vakitte gelebileceğini söyledi. Ben de babamın evindeydim. Olaydan 20-25 dakika önce beni evden aldı, gece saat 03.35 sıralarıydı. Binaya girdik, yukarıya çıktık. Eşim kapıyı açtı. Bana direkt 'Niye, ne için geldin?' dedi. Ben de F.İ'nin bizi barıştırmak istediği için geldiğimi söyledim. Eve gittiğimde üzerimde silah yoktu. Eşimde son bir yılda anormal değişiklikler vardı. Beni aldattığını tahmin ediyordum. O da beni aldattığını kabul etti. Tartışırken eşim evdeki ruhsatsız silahı aldı. Ben silahı elinden aldım. Bana 'Adamsan beni vur. Ölümden korkmuyorum' dedi. Ardından beni aldattığını itiraf etti. Merdivene doğru ateş ettim. F.İ. beni durdurmaya çalıştı. Küfürlere devam etti. Kaç defa tetiğe bastığımı hatırlamıyorum. Eşim sadece küfür ediyordu, sonra eşim yere yığıldı. Sonrasında F.İ'nin beni götürdüğünü hatırlamıyorum. F.İ. bizi oraya barıştırmaya götüren bir kişi. Bu insanın hiçbir suçu yoktur. Ben kalbimdeki gülümü koparmışım. Masum kimsenin ceza almasını istemem" dedi.



"Rahmetli ablam bana daha önce 'Savaş ev versin, gitsin' dedi"

F.İ. ise savunmasında böyle bir olayın yaşanmasını istemediklerini ifade ederek, "Ben rahmetliyi tanırım. Hem ablam, hem iş arkadaşım. Aralarında bazı sorunlar yaşandı. İki tarafta kontrolü kaybetti, ikisi de birbirini kırdı. Yaklaşık 10 yıl kendileri ile görüşemedik. Güzel bir aileydi. Ablam biraz sinirliydi. Olay günü ablamla Whatsapp üzerinden görüştüm. Düzeltebileceğim bir şey varsa teklifte bulundum. İki gün sonra kendisi ile telefonla görüştüm. Kendisinin de görüşme isteği vardı. Kuaförde birlikte çalıştığımız için her şeyi anlatırdı. İlk eşini bile bana anlatırdı. Merhum biraz sertti, otoriterdi. Savaş ağabey de sertti ama ablam dediğini yaptırırdı. Bir kişi ölmedi, hepimiz öldük. Olay anında yanındaydım. Savaş ağabey barışmak niyetiyle gitti. Ablam Savaş'ı görünce 'Senden kurtuluş yok değil mi?" dedi. Ağabeyim 'Ben bazı şeyleri bilmeme rağmen Isra için denemek istiyorum' dedi. Birbirlerine bağırarak hamle yaptılar. Rahmetli ablam bana daha önce 'Savaş ev versin gitsin' dedi. Ben de ağabeyime söylemiştim. O da araba hediye edeceğini söyledi. Olay anında ablamın ağır tahriği, tükürmesi ve bağırması vardı. Kendisinden korkuyorduk. Psikolojisi yerinde değildi. Biz gerçekten barışmaya gittik. Fadim abla bizden korktuğu için silahı vestiyerden aldı. Savaş abi de silahı onun elinden aldı. Ben engel olmaya çalışınca da bana da vurdu, sonra ateş etti. Fadim abla üçüncü basamakta idi. Savaş abi 5-6 saniye sıktı. Silahı elindeydi, apartmandan çıkarken silahı cebine koydu. Çok pişmanım. Psikolojim benim de bozuk. Ailemi düşündüğüm için yardım için kimseyi aramadım" diye konuştu.

Müşteki Mediha Saçlı ise maktülün annesi olduğunu, kızı ile öldürülmeden bir süre önce telefonla görüştüğünü belirterek, "Kızım boşanma aşamasındaydı. Bana kocasının başına silah dayadığını söyledi. Ben geçimsizliklerini son günlerde öğrendim. Çok korkuyordu. Kızımın telefonunda KADES uygulaması vardı. Bu kişi benim canımı aldı. Şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Baba Mehmet Saçlı ise kendisinin kızının ve damadının geçimsizliklerinden haberi olmadığını söyleyerek, öldüğü gün geçimsizliklerini öğrendiğini ifade etti.



Maktulün ilk eşinden kızları ve kardeşleri de, çift arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu belirterek, Savaş Temirhanoğulları'nın karısına şiddet uyguladığını öne sürdü.



Cinayet sanığı Savaş Temirhanoğulları'nın kızı İ.T. ise sanıklardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Bir gün sabah annem eline bıçak almıştı, babamın göğsüne tutmuştu sert bir şekilde. Babam da ben bıçağı görmemeyim diye anneme sarıldı. Bu sırada babamın göğsünde hafif kesik oluşmuştu. Annem ve babamın her evde olduğu gibi ufak tefek kavgaları oluyordu. Babamın anneme şiddet uyguladığını görmedim. Olay günü geç yatmıştım, 01.30 sıralarıydı. Kapının zil sesiyle uyandım, saat 04.00 sıralarıydı. Önce yabancı bir erkeğin sesini duyduk. Kapıyı hafif araladım. Bu kez babamın sesini duydum, rahatladım. Kapımı kapattım ve yattım. Babamın, annemin bağırma seslerini duydum. Annem babama, 'Sen nasıl bir erkeksin. Senin erkeklik gururun yok mu?' gibi şeyler söylüyordu. Silah sesini duydum mu hatırlamıyorum. Sabah uyandığımda saat 08.40 civarıydı. Kapıyı açtım, annem önümde yerde yatıyordu. Komşulara haber verdim, halamı aradım, polis ve ambulansı aradım. Annem babamdan korkmazdı. Annem babamı kast ederek, 'Öyle şeyler yapacağım ki beni öldürmek zorunda kalacak. Benim de başıma bir şey gelirse bu sebeptendir' gibi şeyler söyledi. Teyzemler şikayetçiymiş. Teyzemler bugüne kadar bizim hayatımıza girmedi. Bu insanlar hayatımızın içine son zamanlarda girdiler. Bu insanlar sonradan hayatımıza dahil olup, bizi bu hale getirdiler, annemi yönlendirdiler. Bazı konularda annemi yönlendirerek annemin aklına gelmeyen şeyleri yaptırdılar. Bazı konuşmalarını da ben duyuyordum. Babamın silahı vardı, evde tutuyordu. Babam gece çalışıyordu, silahı annemin dolabına koyuyordu kendimizi korumamız için" diye konuştu.



Annesinin olaydan yaklaşık 1 yıl önce kendisinin tavsiyesiyle psikiyatriye gittiğini iddia eden İ.T., annesinin ilaçla tedavi gördüğünü söyledi.

Sanık Savaş Temirhanoğulları'nın avukatları ise maktulün ilk eşini öldürmek için iki kişi ile anlaştığını belirterek, bu nedenle azmettirmekten 2 ay 10 gün cezaevinde yattığını belirtti.



Mahkeme Savaş Temirhanoğlları'nın tutukluluğunun devamına, F.İ.'nin adli kontrolünün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



"Namusumu korudum"

Yaklaşık 7 saat süren davanın ardından Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, duruşmanın 12 Mart tarihine ertelendiğini belirterek, "7 saati bulan duruşmada herkes kendisini savunuyor. Ama katil neden Fadim'i öldürdüğüne dair 'Namusumu korudum' diyor. Biz bu iddiaları biliyoruz. Yıllardır ülkemizde kadınlar öldürülüyor, 'Namusumu korudum' deniliyor. Oysaki kendi ahlaksızlıklarını tartışmıyorlar. Bugün duruşmada taraflar dinlendi, katil beyanda bulundu. Aynı zamanda katile yardım eden diğer sanığın silahı taşımasından dolayı tutuklanmasını talep ettik. Tutuklanma talebimiz kabul edilmedi ama katil cezaevinde tutuklu bir şekilde kalmaya devam edecek. Duruşma 12 Mart tarihine ertelendi, biz yine burada olacağız" dedi.



"Boşan maden, neden öldürüyorsun"

Eşi tarafından öldürülen Fadim Temirhanoğulları'nın annesi Mediha Saçlı ise adaletin yerini bulması ve sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Kızımı canice öldürdü, ondan şikayetçiyim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Benim canımı aldı, yavrumu aldı. Benim canım yandı. Hep çocuklar, kadınlar gidiyor. Boşan maden, neden öldürüyorsun. Çok ağır bir ceza almalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.



İddianameden

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252. Sokak'taki sitede yöneticilik yapan Fadim Temirhanoğulları (52), 12 Eylül 2024'te birlikte yaşadığı kızı tarafından sabah silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, kadının eşi Savaş Temirhanoğulları (48) ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen F.İ'yi Korkuteli ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Temirhanoğlu tutuklanırken, F.İ. ise serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Savaş Temirhanoğulları hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme", araçla kaçmasına yardım eden F.İ. hakkında ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etme" suçlarından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, sanık Temirhanoğulları'nın diğer sanık F.İ'nin kullandığı 07 ETZ 17 plakalı araçla boşanma aşamasındaki eşinin evine gittiği ve ruhsatsız tabancasıyla maktulü 5 yerinden vurarak öldürdüğü belirtildi. Sanığın olayın ardından F.İ'nin kullandığı araçla olay yerinden kaçtığı kaydedilen iddianamede, ayrıca maktulün daha önce eşi tarafından ölümle tehdit edildiğine dair iki kez şikayette bulunduğu bilgisine de yer verildi. İddianame Savaş Temirhanoğulları'nın boşanma aşamasındaki eşini aralarında aldatma nedeniyle çıkan tartışma sonucu öldürdüğü ifadesi de yer aldı. İddianamede, sanıklar Savaş Temirhanoğulları'nın ağırlaştırılmış müebbet, F.İ'nin ise 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.