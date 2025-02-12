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Esenyurt’ta kadın cinayeti: Karısını boğarak öldürdü!
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Esenyurt'ta kadın cinayeti: Karısını boğarak öldürdü!

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 16:35

İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı eşi Sibel Güler'i 3 çocuğunun önünde boğarak öldüren Sercan Güler gözaltına alındı. Güler'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İşte detaylar.

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olay sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi 3002'nci sokakta vuku buldu. Edinilen bilgiye göre, Sercan Güler ve eşi Sibel Güler henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sercan Güler, çocuklarının gözü önünde eşini boğarak öldürdü.

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Sibel Güler'in öldüğünü belirledi. Sercan Güler olay yerinde gözaltına alınırken, Sibel Güler'in eve girmeye çalışan yakınları ise polis tarafından engellendi. Olay yerine sevk edilen çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemlerini arttırırken cinayet sırasında evde bulunan 3 çocuk koruma altına alındı. Savcılık incelemesinin ardından Sibel Güler'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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