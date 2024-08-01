SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Antalya'da çifte vahşet! Sevgilisinin başını taşla ezip çocuğunu da boğarak öldürdü!
Haberler Haber Videoları

Antalya'da çifte vahşet! Sevgilisinin başını taşla ezip çocuğunu da boğarak öldürdü!

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024, 23:45   |   Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024, 23:44

Antalya'da vahşet denebilecek bir olay yaşandı. Mehmet Altın, birlikte yaşadığı sevgilisi Aynur Çilli'yi ormanlık alanda başını taşla ezerek öldürdü. Öte yandan Çilli'nin oğlunu da annesinin ölümüne şahit olduğu gerekçesiyle boğarak öldürüp el ve ayaklarını da iple bağlayarak kaçtı.

Antalya'da sevgilisi Aynur Çilli'yi (43) ormanlık alanda başını taşla ezerek öldüren Mehmet Altın (48), cinayete şahit olduğu gerekçesiyle 8 yaşındaki oğlunu da boğarak öldürdü.

İKİ SEVGİLİ BİRLİKTE YAŞIYORDU

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olay adeta kan dondurdu. Aynur Çilli ve Mehmet Altın adındaki iki sevgili, bir buçuk yıl önce Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki evde Çilli'nin iki oğluyla birlikte yaşamaya başladı.

Aynur Çilli ve oğlu, bu sabah saatlerinde sevgilisi Mehmet Altın ile birlikte Döşemealtı'daki Duacı Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

Burada iki sevgili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrasında Altın, eline aldığı taşla Aynur Çilli'ye vurmaya başladı.

SEVGİLİSİNİN BAŞINI TAŞLA EZEREK ÖLDÜRDÜ

Mehmet Altın, Aynur Çilli'nin oğlunun gözleri önünde yere düşürene kadar vurdu. Yere düşürdükten sonra da başına taşla vurmaya devam etti. Sevgilisinin başını taşla ezerek öldüren Altın, küçük çocuğu da yanına alarak oturduğu eve gitti.

ÇOCUĞU DA ÖLDÜRÜP VÜCUDUNU İPLE BAĞLADI

Mehmet Altın, gözlerinin önünde annesini öldürdüğü küçük çocuğu da olaya şahit olduğu gerekçesiyle boğarak öldürüp el, ayak ve boyun kısmını iple bağlayarak evden çıktı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Ormanlık alanda Aynur Çilli'nin cansız bedenini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının kimliğini belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda sevgilisi Mehmet Altın'ı yakaladı.

ÇOCUĞUN CESEDİYLE KARŞILAŞTILAR

Altın'ın evinde arama yapmak için adrese giden ekipler bu kez 8 yaşındaki çocuğun öldürüldükten sonra iple bağlanan cesediyle karşılaştı.

Mehmet Altın, Aynur Çilli

'ANNESİNİN ÖLÜMÜNE ŞAHİT OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Altın, sevgilisi Aynur Çilli yaşanan tartışma sırasında, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından çocuk ve annesinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, Altın ise jandarma komutanlığına götürüldü.

Şüpheli Mehmet Altın'ın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği öğrenilirken, sevgilisi Aynur Çilli'nin ise 20 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SIRADAKİ VİDEO
Putin esir takasında Rusya'ya iade edilen tutsakları havalimanında karşıladı! Tek tek ellerini sıktı! Teşekkür etti! | Video
01.08.2024Perşembe
Şanlıurfa kaza haberi: Otomobiller kalabalığa çarptı!Ölü ve yaralılar var! | İlk görüntüler!
01.08.2024Perşembe
MİT öncülüğündeki tarihi esir takası Rus basınında! Ruslar MİT'i yere göğe sığdıramadı: Eşi benzeri görülmemiş takas
01.08.2024Perşembe
İsmail Haniye'nin şehit olması nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi!
01.08.2024Perşembe
Hamas lideri İsmail Haniye'nin cenazesi Doha'ya getirildi!
01.08.2024Perşembe
Bunlar da Var
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda trans boksör tartışması! 02:09
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda trans boksör tartışması!
01.08.2024Perşembe
Diyarbakır Kayapınar’da maganda dehşeti! Önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca yumrukladı! O anlar kamerada! 04:06
Önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca böyle yumrukladı!
01.08.2024Perşembe
Yer: Nevşehir! Kargo yerine kaçak göçmen taşıdılar 00:58
Kargo yerine kaçak göçmen taşıdılar
01.08.2024Perşembe
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde 00:53
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
01.08.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA