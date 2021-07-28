Antalya Manavgat yangın son dakika! Yangın mezarlıkları bile küle çevirdi

Manavgat’ta yangının çıktığı bölgeye 15 kilometre mesafede olan Kalemler Güneylik mevkiinde çiftlik evleri boşaltıldı. Bölgede bulunan mezarlar yangında tahrip olurken, yanan traktör ve iş makinaları oldu. Yangında, muz seraları büyük zarar gördü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan yangının evlerine sıçramaması için su dolu kovalarla alevlere müdahalede bulunuyor. Güneylik mevkii eski mezarlık bölgesini etkisi altına alan yangında muz seraları zarar görürken çevrede bulunan bazı mezarlar tahrip oldu.