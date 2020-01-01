CHP Türkiye'nin mega projelerine neden karşı? 01.01.2020 07:11

CHP son 17 yılda sayısız projenin karşısında oldu. Halkın tepkisini ise hiçbir zaman görmedi. Yıkmanın, yasaklamanın, engellemenin peşinde olan CHP, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'daki projelere kadar son 17 yılda atılan her adıma engel olmaya çalıştı.