Tekirdağ’da çocukların indirdiği el freni faciaya yol açıyordu

ÇOCUKLARIN OYUNU TEHLİKE SAÇTI

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Kalender Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 67 AAP 116 plakalı otomobilin içine giren çocuklar, aracın el frenini indirdi.

ARAÇ DEREYE UÇTU

El freninin indirilmesiyle birlikte hareket eden otomobil, kısa sürede kontrolden çıkarak sokağa paralel ilerleyen dereye uçtu. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlatırken otomobilin dereden çıkarılması için çalışma yapıldı.