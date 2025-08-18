Tekirdağ’da çocukların indirdiği el freni faciaya yol açıyordu
Tekirdağ Kapaklı’da çocukların park halindeki otomobilin el frenini indirmesiyle araç dereye uçtu. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.
ÇOCUKLARIN OYUNU TEHLİKE SAÇTI
Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Kalender Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 67 AAP 116 plakalı otomobilin içine giren çocuklar, aracın el frenini indirdi.
ARAÇ DEREYE UÇTU
El freninin indirilmesiyle birlikte hareket eden otomobil, kısa sürede kontrolden çıkarak sokağa paralel ilerleyen dereye uçtu. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlatırken otomobilin dereden çıkarılması için çalışma yapıldı.