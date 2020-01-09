Ankara'da Mansur Yavaş isyanı! AK Partili Murat Köse tepki gösterdi: Mamak halkına ceza mı veriyorsunuz? 09.01.2020 08:24

Ankara'nın Mamak caddesinde bulunan çukurlar vatandaşları ve sürücüleri isyan ettirdi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin duyarsızlığı ise "pes" dedirtti. Vatandaşların çilesine sessiz kalmayan AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medyadan görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi. Murat Köse, "Artık vicdanım dayanmıyor. Nedir bu Allah aşkına? Beceriksizlik mi, Mamak halkına ceza mı veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Köse, "Biz sabrettik ama artık yeter. Halkımız bu duruma mahkum edilmemeli." dedi.

Ankara'nın Mamak caddesindeki asfaltta açılan çukurlar kentin yollarını adeta köstebek yuvasına döndürdü. Asfalttaki çökmeler uzun süre kapatılmayınca vatandaşlar da isyan noktasına geldi. Son yağışlarla daha da derinleşen çukurlar hem araç sürücülerine hem de çevre esnafı ve sakinlerine büyük zorluklar yaşatıyor.

Vatandaşların çilesine duyarsız kalamayan AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara'nın en işlek caddelerinden biri olan Mamak caddesi yolundaki çukurlar neddeniyle sürücülerin yaşadığı zorluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

MAMAK HALKINA CEZA MI VERİYORSUNUZ?

"Artık vicdanım dayanmıyor" diyerek duruma tepki gösteren Murat Köse, Twitter hesabından, "Bu görüntüler nereye ait biliyor musunuz? Nedir bu Allah aşkına? Beceriksizlik mi, Mamak halkına ceza mı veriyorsunuz? 3 ay olacak neredeyse. Mamak Caddesi burası, Belediyemiz ve Kaymakamlığın olduğu en yoğun yer. Kamuoyuna saygıyla paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZ BU DURUMA MAHKUM EDİLMEMELİ"

Murat Köse, görüntüleri paylaştıktan sonra kendisini hedef alan bir Twitter kullanıcısına da "Öyle değil. 3 aya yaklaştı, durum böyle. Güneşli çok günler geçti! Siz Mamak'ı bilmiyorsunuz anlaşılan. Biz sabrettik ama artık yeter. Halkımız bu duruma mahkum edilmemeli." diyerek yanıt verdi. Biz sabrettik ama artık yeter. Halkımız bu duruma mahkum edilmemeli." diyerek yanıt verdi.

