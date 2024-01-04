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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024, 16:02 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, 16:10

ANKARA KAZA HABERİ: TIR'a arkadan çarpan otomobil alev aldı! Otomobil sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti!

Ankara Çevreyolu Yakupabdal Mahallesi'nde, Gölbaşı istikametinde seyreden K.B. yönetimindeki 06 CUU 376 plakalı otomobil, aynı istikamette giden 42 ACA 756 plakalı tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobil sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Ankara'da seyir halindeki tıra arkadan çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ankara Çevreyolu Yakupabdal Mahallesi'nde, Gölbaşı istikametinde seyreden K.B. yönetimindeki 06 CUU 376 plakalı otomobil, aynı istikamette giden 42 ACA 756 plakalı tıra arkadan çarptı.

Tırın dorsesine takılı kalarak yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesi ile K.B'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza sonrası polis ekipleri, Gölbaşı istikametini bir süre trafiğe kapattı.

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