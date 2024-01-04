SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024, 16:39 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, 16:50

Çorum'da faciadan dönülen kaza kamerada! Tır araçları biçmemek için orta refüje çıktı!

Çorum’da balataları ısınınca frenleri tutmayan tırın sürücüsü, İlim Yayma Kavşağı’nda bulunan kırmızı ışığı bekleyen araçlara çarpmamak için elektrik direklerini yerinden sökerek refüje çıktı. İki kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Çorum'da balataları ısınınca frenleri tutmayan tır, elektrik direklerini yerinden sökerek refüje çıktı. İki kişi hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Kaza İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Şhota Zoidze yönetimindeki SS-073-00 plakalı elleçleme makinası taşıyan tırın balataları ısınınca frenleri tutmadı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, elektrik direklerine çarptıktan sonra refüje çıktı. Çok sayıda trafik sinyalizasyon lambasını yerinden söken tır orta refüjde güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekibi ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Şhota Zoidze ile tırda yolcu olarak bulunan Davıt Gorgoshazde, olay yerine gelen ambulans içerisinde tedavileri yapılırken, itfaiye ekipleri ısınan balatalara su tutarak soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Gürcistan'dan yüklediği iş makinaları ile Adana'ya gitmek üzere yola çıkan ve Çorum Çevreyolunda ısınan balatalar nedeniyle frenlerinin
tutmayan tırın karıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

SIRADAKİ VİDEO
ANKARA KAZA HABERİ: TIR'a arkadan çarpan otomobil alev aldı! Otomobil sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti!
04.01.2024Perşembe
İstanbul Fatih'te Rus Ruleti dehşeti! Vurup hastane önüne attı! 17 yaşındaki Melek Nur Özgener ölümle pençeleşiyor!
04.01.2024Perşembe
SON DAKİKA HABERLERİ: Başkan Erdoğan duyurdu: AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak?
04.01.2024Perşembe
SON DAKİKA HABERLERİ: Başkan Erdoğan duyurdu: İstanbul adayı ne zaman açıklanacak?
04.01.2024Perşembe
Seçil Erzan, Fatih Terim konuşması whatsapp mesajları ortaya çıktı! 'Kara kutu' telefondaki mesaj trafiği şoke etti!
04.01.2024Perşembe
Bunlar da Var
Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Annesinin kopyası: Son halini gören şaştı kaldı 00:09
Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu!
04.01.2024Perşembe
İZLE | Gönül Dağı 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı 00:48
Gönül Dağı 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
04.01.2024Perşembe
MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlusu Sadık Şeyh Ahmet Süleymaniye’de öldürüldü 02:11
MİT’ten nokta operasyon!
04.01.2024Perşembe
Emre Altuğ biten evliliği hakkında konuştu: ‘’Niye beceremedik diye takılmıştım’’ 02:09
Emre Altuğ biten evliliği hakkında konuştu
04.01.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA