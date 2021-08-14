Altındağ olayında son durum! Ankara Altındağ'daki provokasyon sonrası acılı babadan birlik beraberlik tokadı

Ankara Altındağ’da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın’ın babası Osman Yalçın, Suriyeli göçmenler üzerinden provokasyon yapanlara sert çıktı. Yalçın, "Hep bir olmalıyız. Birlikten dirlik doğar. Devletimizi tutmalıyız, kaybetmemeliyiz. Biz, 'Gidip Suriyelinin aracını parçalayın, öbürüne vurun istemiyoruz." dedi.

Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın (18) babası Osman Yalçın, Altındağ ilçesinde yaşanan olaylara karşı birlik çağrısında bulundu. Yalçın, oğlunun vefatı nedeniyle evinin bulunduğu sokakta kurulan taziye çadırında açıklamalarda bulundu.



BENİM DEVLETİM VAR OLSUN

Oğlunun vefatının ardından yaptığı açıklamaların bir basın kuruluşu tarafından çarpıtıldığını ifade eden Yalçın, "Bir şehit babası olarak kendime yediremedim. Ben yalan konuştuğum takdirde kaybettiğim gündür. Ben her zaman doğruların yanındayım. Benim devletim var olsun. Her döndüğümde devletim arkamdaydı." diye konuştu.



Yalçın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve emniyet güçleriyle kenetlendiklerini dile getirerek, "Benim bir Emirhan'ım değil, bin tane Emirhan'ım olsun, yine feda olsun. Benim Emirhan'ım, Türk malını korumak için şehit oldu. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için ben nasıl gururluyum biliyor musunuz? Helal olsun oğluma." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara birlik çağrısında bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Hep bir olmalıyız. Birlikten dirlik doğar. Devletimizi tutmalıyız, kaybetmemeliyiz. Devletimiz çok büyük. Devletimiz varsa biz varız. Her döndüğümde devletim arkamdaydı. Benim çocuğumu şehit gibi götürdüler. Böyle bir şey görülmüş değil. Bir Önder (Mahallesi) biliyordu benim oğlumun ismini, şimdi bütün dünya biliyor. Ne diyebilirim, yanlış konuşmuş da olabilirim. Acılı bir babayım ama ben gözümü açtığımda devletim hep yanımdaydı. Onlardan Allah razı olsun. Onların bini, bir milyar olsun. Allah'ım onlara zeval vermesin."

Emirhan Yalçın'ın dayısı Bekir Acıelma da yaşanan olaylara ilişkin, "Biz, 'Gidip Suriyelinin aracını parçalayın, öbürüne vurun istemiyoruz. Biz böyle bir şey yapmak istemiyoruz.' dedik." ifadesini kullandı.

O İSİM DE UYARDI

Altındağ'da yaşanan olaylar sırasında evi zarar gören "İyilik Ödülü" sahibi Cavit Etleç de provokasyon uyarısında bulundu. 10 yıl önce karnının acıktığını söyleyen Suriyeli bir çocukla karşılaşınca yardım faaliyetlerine başlayan Cavit Etleç, 10 yılda uyruğuna bakmaksızın çevresindeki yüzlerce aileye yardım elini uzattı, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu. Etleç, eşiyle yürüttükleri yardım çalışmaları nedeniyle 2017'de Türkiye Diyanet Vakfı'nca "İyilik Ödülü"ne layık görüldü. Çıkan olaylarda evi yağmalanan Cavit Etleç, "Bu, kesin ve kesin tasarlanmış, senaryosu hazırlanmış, provokasyon amaçlı bir olay. Burada senaryoyla oluşturulmuş bir vaka oldu. Şimdi o 300 aileyi, bir Türk'ü bir Suriyeli öldürdü diye dışlayamam. Bu olay farklı" dedi. Yaşanan olayların, kendisini ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten alıkoymayacağını kaydeden Etleç, gereksinimi bulunan 300 aileye yardım etmeye devam edeceğini vurguladı.



148 ŞÜPHELİNİN 66'SI SABIKALI ÇIKTI

Altındağ'da 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın öldüğü olayı bahane eden provokatörlerin neden olduğu olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün 72 kişi daha yakalandı. Şahısların 28'inin çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu belirlendi. Önceki gün de 76k işi gözaltına alınmış, bunlardan 38'inin suç kaydı olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında toplam 148 kişi gözaltına alınmış oldu. Bu kişilerin 66'sının, daha önce de gasp, yağma, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık gibi suçlardan kaydı olduğu tespite dildi.



BAHÇELİ: İSTİSMAR VE İHANET KOL KOLA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ankara Altındağ'daki olaylara ilişkin "Karanlık mihraklar bir yanda Türk-Kürt ihtilafını kaşımanın, diğer yanda da yerli-sığınmacı gerilimini şiddet alanına taşımanın hevesine kapılmışlardır. Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken, katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum. Toplumsal huzuru bozmak için farklı mecralardan tahrik ve ajitasyona kalkışanların bağlantıları da mutlaka araştırılmalıdır" dedi. "Ülkemiz çok ciddi risk altındadır" diyen Bahçeli "İstismar ve ihanet kol koladır. Bunlar oluyorken, İP Başkanı'nın ziyaret ettiği yerlerde, tıpkı bir tiyatro sahnesini andıran danışıklı dövüş tartışmaları ve karşılıklı söz düelloları da başka bir damardan Türkiye'ye kurulmuş tuzaktır" ifadelerini kullandı.