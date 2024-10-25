Aliağa'da rüşvet operasyonu: 23 tutuklama!

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024, 23:29 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024, 23:29

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aliağa Mali Suçlar Büro Amirliğince yürütülen "Rüşvet" ve "Görevi Kötüye Kullanma" soruşturması kapsamında Aliağa Liman Başkanlığında görevli memurlar ile gemi acentesi şirketleri çalışanları arasında; Aliağa ilçesinde bulunan limanlara gelen gemilerin geliş-gidiş zamanlarının belirtilen saatlerde olmaması, gemi personelinin mesleki yeterlilik seviyelerini gösteren belgelerin olmaması, gemilerin getirmiş olduğu konteynır sayılarındaki tutarsızlıklar vb. konulara cezai işlem uygulamak yerine bahse konu fiillere göz yumulması karşılığında hesaptan ve elden para alış verişi olduğu tespit edildi. Bu kapsamda "Rüşvet" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarının işlendiği tespiti ile söz konusu hususlar MASAK verileri, yapılan fiziki ve teknik takip çalışmaları ile kamera görüntüleri ile delillendirildi.

3.5 milyonluk rüşvet

Dosya kapsamında tespit edilen toplam 61 hedef şahıstan 6'sı kamu görevlisi olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 Ekim sabahı saat 07.00'da İzmir merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şahısların tamamı gözaltına alınırken, belirlenen adreslerde yapılan aramada şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Şüphelilerin gözaltında kaldıkları süre zarfında alınan ifadelerinden hareketle 1 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınırken toplam gözaltı sayısı 33 oldu. Rüşvet suçuna konu meblağın yaklaşık 3.5 milyon TL civarında olduğu değerlendiriliyor.

23 tutuklama

Emniyetteki işlemlerin ardından, Aliağa Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilen 33 şüpheliden 23'ü tutuklandı, Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla, 1'i de mahkemeden serbest kaldı.