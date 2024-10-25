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Erzincan - Sivas kara yolunda feci kaza: 3 ölü | Erzincan Kaza Son Dakika Haberi
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Erzincan - Sivas kara yolunda feci kaza: 3 ölü | Erzincan Kaza Son Dakika Haberi

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024, 22:37 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024, 23:15

Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil adeta ikiye katlanarak hurda yığınına dönüştü.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı plakalı tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil adeta ikiye katlanarak hurda yığınına dönüştü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçta sıkışan 3 kişi feci şekilde kaza mahallinde hayatını kaybetti,1 kişi de yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönüşen otomobilden çıkarılan cesetler hastane morguna kaldırıldı.

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