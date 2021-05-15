Ali Babacan istifa için neden 2019'u bekledi? İhanetin perde arkasındaki sinsi plan

AK Parti üyesi olmasına rağmen Abdullah Gül'ün adaylığı için muhalefetle görüştüğünü itiraf eden Ali Babacan, neden onuruyla istifa etmek yerine AK Parti'nin içinde kalarak siyasi tarihe geçecek bir ihanete imza attı? Türkiye'nin konuştuğu ihaneti Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç canlı yayında yorumladı. Erandaç, "2018 yılında ABD, Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti başarısız gösterip 2019'daki seçimlere müdahale edebilmek için manipülasyonlar yapılıyor. Berat Albayrak bu manipülasyonları deşifre etmek için mücadele ediyor ama partinin içinde bulunan Ali Babacan tek kelime etmiyor. Bekliyorlar eğer bir hareket olursa ABD'den bir emir gelirse harekete geçecekler. Umduğunu bulamayınca istifa ediyor." dedi.