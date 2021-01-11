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Aleyna Çakır'ın tırnak içindeki erkek DNA'sı Ümitcan Uygun'a mı ait? Müge Anlı açıkladı

Aleyna Çakır'ın tırnak içindeki erkek DNA'sı Ümitcan Uygun'a mı ait? Müge Anlı açıkladı
11.01.2021 12:37
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Aleyna Çakır'ın tırnak içindeki erkek DNA'sı Ümitcan Uygun'a mı ait? Müge Anlı Aleyna Çakır olayında yeni gelişmeyi açıkladı. 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın (Sema Esen) ölümüne ilişkin adli tıp raporu geçtiğimiz günlerde geldi. Tüm Türkiye'nin kafasında soru işaretleri kalan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili tırnak içinden çıkan erkek DNA'sı detayı günlerdir olayla ilgili en çarpıcı bilgi olarak yer alıyor. Peki Aleyna Çakır'ın tırnak içindeki erkek DNA'sı Ümitcan Uygun'a mı ait? Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru hakkında Müge Anlı, 11 Ocak 2021 Atv canlı yayınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen yeni açıklamayı aktardı. Aleyna Çakır (Sema Esen)'in katili kim? Aleyna Çakır'ın ölümü cinayet mi yoksa intihar mı? İşte baş şüpheli Ümitcan Uygun ve 21 yaşında hayatını kaybeden Aleyna Çakır'dan son dakika bilgisi...


Cumartesi günü Ankara Cumhuriyet Savcılığı yeni bir açıklama yaptı ve dedi ki; Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA profilleri üzerinde işlem yapılacak. Sema Esen'in klasik otopsi işleminde sürüntü örneğiyle sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde talimat verildi.

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