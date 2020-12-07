AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA gelişmiş özellikleriyle sahalara geri döndü

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Milli İHA AKINCI'nın dedesi olarak ifade ettiği Bayraktar Mini İHA'nın sahalara geri döndüğünü açıkladı. Bayraktar açıklamasında, "Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü. Şimdi yazsınlar kral geri döndü..." ifadelerine yer verdi.

Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü

Şimdi yazsınlar kral geri döndü... 😉



Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada.



Efsane Geri Döndü! 😎#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🇹🇷 pic.twitter.com/WOse2nKkT1 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 7, 2020