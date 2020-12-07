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AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA gelişmiş özellikleriyle sahalara geri döndü

AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA gelişmiş özellikleriyle sahalara geri döndü
07.12.2020 18:27
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BAYKAR Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Milli İHA AKINCI'nın dedesi olarak ifade ettiği Bayraktar Mini İHA'nın sahalara geri döndüğünü açıkladı. Bayraktar açıklamasında, "Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü. Şimdi yazsınlar kral geri döndü..." ifadelerine yer verdi.


BAYKAR Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİYLE SAHADA
Bayraktar, Milli İHA serüveninin ilk ayağı olan AKINCI'nın dedesi olarak ifade ettiği Bayraktar Mini İHA'nın artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada olduğunu söyledi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ!
Selçuk Bayraktar paylaşımda, "Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü. Şimdi yazsınlar kral geri döndü... Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada. Efsane Geri Döndü!" açıklamalarına yer verdi.
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