AK Parti'nin TBMM Başkan adayı kim olacak? Gözler Naci Bostancı'nın açıklamasında...

19.06.2020 13:38

''AK Parti'nin TBMM Başkan adayı kim oldu?'' sorusunun cevabı saatler sonra belli olacak. AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı bugün saat 16:00'da AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından açıklanacak. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara'dan aktardı. Ağaoğlu, AK Parti'nin adayının Mustafa Şentop olacağı bilgisini aktardı.

AK Parti'nin TBMM Başkanı adayının Prof. Dr. Mustafa Şentop olduğu öğrenildi. AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı bugün saat 16:00'da AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından açıklanması bekleniyor. Şentop'un aday gösterilmesinde Meclis başkanlığı yaptığı kısa süre içerisinde başarılı bir grafik izlemesinin ve MHP tarafından da ciddi anlamda kabul görmesinin önemli ölçüde rol oynadığı öğrenildi.

24 Haziran seçimlerinde Tekirdağ milletvekili olarak seçilen Mustafa Şentop, Binali Yıldırım'dan sonra TBMM Başkanlığı görevini yürütüyordu.