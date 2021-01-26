AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Militan' arıyorsan kendi İstanbul İl Başkanına bak!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bağcılar ve Bahçelievler İlçe Kongreleri’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Şenocak Kılıçdaroğlu'nun vali ve kaymakamlara 'militan' demesine sert tepki gösterdi. Şenocak, "Kılıçdaroğlu, asıl militan arıyorsa dağdaki teröriste ‘komutanım’ diyen, sözde Ermeni Soykırımını tanıyan, Devlete ‘seri katil’ diyen İstanbul İl Başkanına baksın" ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bağcılar ve Bahçelievler İlçe Kongreleri'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Şenocak Kılıçdaroğlu'nun vali ve kaymakamlara 'militan' demesine sert tepki gösterdi. Şenocak, "Kılıçdaroğlu, asıl militan arıyorsa dağdaki teröriste 'komutanım' diyen, sözde Ermeni Soykırımını tanıyan, Devlete 'seri katil' diyen İstanbul İl Başkanına baksın" ifadelerini kullandı.