Haberler Video Haber Videoları AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Militan' arıyorsan kendi İstanbul İl Başkanına bak!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Militan' arıyorsan kendi İstanbul İl Başkanına bak!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Militan' arıyorsan kendi İstanbul İl Başkanına bak!
26.01.2021 22:10
Ana Sayfa 00:59
'Bağcılar'da su satan çocuk'...
Ana Sayfa 01:16
Şenocak'tan Kılıçdaroğlu'na...
Ana Sayfa 27:24
Avcı ve Buruk'tan maç öncesi...
Ana Sayfa 49:50
AK Parti Sözcüsü Ömer...
Ana Sayfa 00:20
Şiddetli lodos o ilimizi savaş...
Ana Sayfa 21:53
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan...
Ana Sayfa 00:59
1,5 yılda 10 binin üzerinde...
Ana Sayfa 01:49
Hız denemesi yaptı, bir gün...
Ana Sayfa 02:22
İstanbul merkezli 5 ilde...
Ana Sayfa 02:13
Gece yarısı alev topuna yandı!
Ana Sayfa 03:18
"Türkiye'ye karşı kasıtlı bir...
Ana Sayfa 08:40
Başkan Erdoğan'dan önemli...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bağcılar ve Bahçelievler İlçe Kongreleri’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Şenocak Kılıçdaroğlu'nun vali ve kaymakamlara 'militan' demesine sert tepki gösterdi. Şenocak, "Kılıçdaroğlu, asıl militan arıyorsa dağdaki teröriste ‘komutanım’ diyen, sözde Ermeni Soykırımını tanıyan, Devlete ‘seri katil’ diyen İstanbul İl Başkanına baksın" ifadelerini kullandı.


AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bağcılar ve Bahçelievler İlçe Kongreleri'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Şenocak Kılıçdaroğlu'nun vali ve kaymakamlara 'militan' demesine sert tepki gösterdi. Şenocak, "Kılıçdaroğlu, asıl militan arıyorsa dağdaki teröriste 'komutanım' diyen, sözde Ermeni Soykırımını tanıyan, Devlete 'seri katil' diyen İstanbul İl Başkanına baksın" ifadelerini kullandı.
Haber Videoları