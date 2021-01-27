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HDP'ye kapatma davası açılacak mı? Takvim Gazetesi Ankara Temsilci Zafer Şahin'den flaş açıklamalar

HDP'ye kapatma davası açılacak mı? Takvim Gazetesi Ankara Temsilci Zafer Şahin'den flaş açıklamalar
27.01.2021 01:07
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Takvim Gazetesi Ankara Temsilci Zafer Şahin A Haber'de flaş tespitlerde bulundu. HDP’nin terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığını söyleyen Şahin, "2015 seçimleri öncesinde Selahattin Demirtaş’ın İzmir’de bir mitingte PKK’nın silah bırakabileceğini söylemişti. Seçimler bittiği gibi Ankara’da ‘Biz istedik diye PKK silah bırakmaz’ dedi. HDP’nin kendi özgür iradesiyle siyaset yapamıyor. Hal böyleyken ne kadar legal bir parti olduğu tartışılır. Bu parti kapatılmasa da bugün birlikte yol yürüdüğü iki parti (CHP ve İYİ Parti) bu partiyi legal siyaset zeminine çekebilse! HDP’nin yöneticileri de biraz cesaret gösterip terör örgütüne sırtlarına dönsünler. Bu ülkenin partisi olduğunu Türkiye göstersinler.” ifadelerini kullandı. Şahin, HDP böyle gitmeye devam ederse kapatma davasının açılabileceğini ifade etti.


Takvim Gazetesi Ankara Temsilci Zafer Şahin A Haber'de flaş tespitlerde bulundu. HDP'nin terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığını söyleyen Şahin, "2015 seçimleri öncesinde Selahattin Demirtaş'ın İzmir'de bir mitingte PKK'nın silah bırakabileceğini söylemişti. Seçimler bittiği gibi Ankara'da 'Biz istedik diye PKK silah bırakmaz' dedi. HDP'nin kendi özgür iradesiyle siyaset yapamıyor. Hal böyleyken ne kadar legal bir parti olduğu tartışılır. Bu parti kapatılmasa da bugün birlikte yol yürüdüğü iki parti (CHP ve İYİ Parti) bu partiyi legal siyaset zeminine çekebilse! HDP'nin yöneticileri de biraz cesaret gösterip terör örgütüne sırtlarına dönsünler. Bu ülkenin partisi olduğunu Türkiye göstersinler." ifadelerini kullandı. Şahin, HDP böyle gitmeye devam ederse kapatma davasının açılabileceğini ifade etti.
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