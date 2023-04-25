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AK Parti binasına ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltında! İstanbul Valiliği'nden açıklama

AK Parti binasına ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltında! İstanbul Valiliği'nden açıklama
25.04.2023 17:49 - Son Güncelleme: 25.04.2023 17:49

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Son dakika haberleri... AK Parti Bahçelievler Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

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İstanbul Valiliği, AK Parti Bahçelievler Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan Cuma saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışma yapıldığı belirtildi.

"Söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş. ile motosikleti kullanan C.E. adlı şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 49 adet farklı ebatlarda fişek, 6.75 gram esrar maddesi, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetler ele geçirilmiştir. Yapılan arşiv incelemesinde, şüpheli şahıslardan O.Ş'nin toplam 17 adet suç kaydı, şüpheli C.E'nin de toplam 21 adet suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA İSTEMİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
AK Parti Bahçelievler Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi. Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan Cuma saat 22.20 sıralarında motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan O.Ş. ile C.E, Bakırköy Adliyesine gönderildi.

Şüpheli C.E, savcılıkta verdiği ifadede, olay günü motosikleti kullandığını, arkadaki arkadaşının ateş ettiğini, kendisinin haberi olmadığını ve olaydan dolayı pişman olduğunu kaydetti.

Diğer şüpheli O.Ş. ise yakın zamanda cezaevinden çıktığını belirterek, olay günü ateş ettiği yerin seçim irtibat bürosuna çok uzak olduğunu savundu. Arada 300 metre mesafe bulunduğunu, oraya ateş etmiş olamayacağını öne süren O.Ş, hedef gözetmediğini ve pişman olduğunu dile getirdi.

Savcılık, iki şüpheliyi, "silahla genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "mala zarar verme" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk etti.

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