Afrika'yı en fazla ziyaret eden lider: Başkan Erdoğan 01.02.2020 00:26

Afrika'ya en fazla gezi yapan ülke lideri olarak bölge halkının gönlünü kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugüne dek 30'un üzerinde seyahat gerçekleştirdi. Kimsenin gidemediği ülkeleri ziyaret etti, dertlerine derman oldu. Başkan Erdoğan, pazar günü gittiği Afrika'da 65 saatte 10 bin 519 kilometrelik bir seyahat gerçekleştirdi. Peki Başkan Erdoğan'ın seyahatlerindeki görüşmelerde neler konuşuldu? Afrika'nın önemi neydi? İşte haberin detayları...