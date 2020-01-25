Haberler Video Son dakika: Bakanlar enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti
Son dakika: Bakanlar enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti

Son dakika: Bakanlar enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti

25.01.2020 11:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca enkaz üzerinde çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı. Bu sırada enkaz altında bir vatandaş kurtarıldı. Bakanlar enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti. İşte o anlar...


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