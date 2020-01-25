Son dakika: Bakanlar enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca enkaz üzerinde çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı. Bu sırada enkaz altında bir vatandaş kurtarıldı. Bakanlar enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti. İşte o anlar...
Son dakika: Bakanlar enkazdan kurtarılan yaralının çıkartılmasına yardım etti25.01.2020 11:56
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