Af yasası çıktı mı? Ceza infaz indirimi ne zaman gelecek? İşte af yasasında son durum…

Yaklaşık 100 bin mahkumun cezaevlerinden tahliyesini öngören yeni infaz düzenlemesinde sona gelindi. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ardından da Meclis’te destek vermesi amacıyla CHP’ye sunulan paket yasalaşırsa hükümlü sayısının yaklaşık 3’te birinin erken tahliye olması bekleniyor. İşte, ceza infaz yasasında düzenleme ya da 2020 af yasası son dakika haberleri…
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