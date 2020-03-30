Ekranların büyük merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Uşaklı ultra maraton koşucusu Akın Yeniceli hayat hikayesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Babasıyla birlikte çiftçilik ve besicilik yaparken yaptığı uzun koşularla keşfedilen ''Koşan Adam'' lakaplı Akın Yeniceli A Haber'e konuk olup yaşadıklarını anlattı. İşte Milyonerde anlattıklarıyla sosyal medyaya damga vuran Yeniceli'nin A Haber'e verdiği röportaj...
Maraton koşucusu Akın Yeniceli'nin Milyoner'de anlattığı hayat hikayesi milyonları güldürdü! Yeniceli, o anları A Haber'e anlattı30.03.2020 12:41
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- Maraton koşucusu Akın Yeniceli'nin Milyoner'de anlattığı hayat hikayesi milyonları güldürdü! Yeniceli, o anları A Haber'e anlattı
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