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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024, 16:22 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024, 16:27

ADNAN OKTAR SON DAKİKA: Cezası onandı! Adnan Oktar kaç yıl hapis cezası aldı? Cezaevinde kaç yıl, kaç gün yatacak?

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında verilen cezaları onadı. 550 sayfalık gerekçeli kararla Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş oldu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını onadı.


Yargıtay 1.Ceza Dairesi Ceza Dairesi Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını ve Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü kapsamında verilen cezaları onadı. Gerekçeli kararda Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş oldu. Örgüt üyeleri cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.

8 Bin 658 Yıl Kaç Gün?

8658 yıl, 1 yılın 365.25 gün olarak hesaplandığında (artık yıllar da dahil edilerek) Hesaplandığında 8658 yıl yaklaşık olarak 3,161,209.5 gün yapar.

Adnan Oktara verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı! Mahkeme salonunda skandal hareket
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı! Mahkeme salonunda skandal hareket

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