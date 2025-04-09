Adıyaman Besni yolunda feci kaza! Ölü ve yaralı var!

Giriş Tarihi: 9.04.2025 19:40:53 Güncelleme Tarihi: 9.04.2025 19:43:21

Korkunç kaza, öğle saatlerinde Besni- Adıyaman kara yolunun 15'inci kilometresinde Taşlıyazı Köyü yakınlarında meydana geldi.

ÖLÜ VE YARALI VAR

Sadık Küçükaydın yönetimindeki 34 RKK 32 plakalı otomobil ile İsa Uzungüney'in kullandığı 27 AHU 968 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile her iki otomobildeki 7 kişi yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman ve Besni'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Büyükçelebi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.