Haberler Haber Videoları Adana’daki 37 milyon milyonluk vurguna şafak baskını! Tek tek yakalandılar

Adana’daki 37 milyon milyonluk vurguna şafak baskını! Tek tek yakalandılar

Adana’daki 37 milyon milyonluk vurguna şafak baskını! Tek tek yakalandılar
22.09.2021 08:33
Ana Sayfa 02:40
Ankara’da zincirleme trafik...
Ana Sayfa 01:10
Taliban’dan BM’ye Büyükelçi...
Ana Sayfa 08:37
Adana Demirspor maçı sonrası...
Ana Sayfa 02:33
Teşkilat 15. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 06:11
Balotelli’den olay gol sevinci
Ana Sayfa 00:12
Ceyda Ateş, kızının bu...
Ana Sayfa 00:23
Tokat'ta korkutan deprem!...
Ana Sayfa 00:36
Aleyna Tilki sevgilim yok dedi...
Ana Sayfa 00:14
Hilal Altınbilek’ten baba-kız...
Ana Sayfa 03:22
Kayserispor Galatasaray maçı...
Ana Sayfa 01:47
Türk Yıldızları, İstanbul...
Ana Sayfa 03:03
Bahçeli'den HDP ve CHP'ye sert...

Adana’da banka görevlileri ile birlikte hareket ederek piyasaya sahte çek sürüp paravan şirket kullanarak 37 milyon 845 bin TL vurgun yaptığı belirlenen 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla aralarında bir bankanın eski şube müdürünün de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik belirlenen 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri şafak vakti operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN


Eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında bir bankanın da eski şube müdürünün bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına aldı.


Gözaltına alınan zanlıların, piyasaya sahte çek sürdüğü, şahıslar ve paravan şirketler üzerinden banka görevlileri ile birlikte hareket ederek çek karneleri aldığı, çekleri sahte cirolarla piyasaya sürerek bir bankaya ve piyasayı 37 milyon 845 bin TL zarara uğrattıkları öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları
SON DAKİKA