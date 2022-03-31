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Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
31.03.2022 09:12 - Son Güncelleme: 31.03.2022 09:12

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Adana'da DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde yer aldığı tespit edilen örgüt üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli, şafak operasyonuyla yakalandı.

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Daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemelerde, DEAŞ'ın propaganda fotoğrafları ile videolarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan yabancı uyruklu 7 örgüt üyesinin kentte ikamet ettiğini belirledi.

Harekete geçen TEM ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen 7 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Demir kapıların koçbaşlarıyla kırarak girildiği evlerde arama yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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