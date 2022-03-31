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Çevre 1’i kendine makam aracı olarak tahsis eden Ekrem İmamoğlu "İhtiyacımız var" diyerek yeni tekne yaptırdı

Çevre 1’i kendine makam aracı olarak tahsis eden Ekrem İmamoğlu "İhtiyacımız var" diyerek yeni tekne yaptırdı
31.03.2022 09:27 - Son Güncelleme: 31.03.2022 09:27

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre 1 teknesini makam aracı olarak kullanınca İSTAÇ yeni tekne talebinde bulundu. İmamoğlu ise tekneyi asli görevine iade etmek yerine yeni bir tekne yaptırdı.

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Çevre denetleme görevi yürüten Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İhtiyacımız var" diyerek çevre kirliliğinin denetlenmesi amacıyla yeni bir tekne siparişi daha verdiği ortaya çıktı.

İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesini işe gidip gelmek amacıyla kullanmaya başlamasının ardından çevre kirliliğini denetleme görevinde kullanılmak üzere yeni tekne talebinde bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, kendi makam aracına dönüştürdüğü Çevre 1'i asli görevine iade etmek yerine bu teknenin yapacağı işi yürütecek başka bir teknenin yapılmasını isteyerek İSTAÇ'ın talebine onay verdi.




3 AYDA YENİ TEKNE
Sabah'ta yer alan habere göre, Çevre 1'in görevi dışında kullanımı nedeniyle Marmara Denizi'nin kontrol ve temizliğinde aksaklıklar yaşanırken, siparişi verilen Çevre 3 adlı teknenin yapımı ise 3 ayda tamamlandı.

Çevre kontrol teknesinin Berke Marine Gemi Yapım şirketi tarafından üretildiği ifade edildi. Marmara Denizi'nde çalışarak gemilerin atık kontrollerini yapacak olan Çevre 3'ün, makam aracı olarak tahsis edilen Çevre 1 ile aynı özellikleri taşıması dikkat çekti.

Deneme seyirlerine çıkan Çevre 3'ün, yakın zamanda İSTAÇ bünyesinde hizmet vereceği belirtildi.

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