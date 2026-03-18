Adana'da araç camını kırıp 1,2 milyon TL'lik altın çaldılar: Parmaklarına takıp eğlendiler, tutuklandılar

Adana'nın Yüreğir ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın camını kırarak torpidodaki 1 milyon 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan iki şüpheli, çaldıkları altınları aralarında paylaşıp parmaklarına taktı. Kendilerini güvende sanan zanlıların o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan iki şüpheli mahkemece tutuklandı.

Park halindeki aracı hedef aldılar

Olay, 14 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Onurcan D. ile Yusuf T., otomobille gezerken park halindeki hafif ticari aracı hedef aldı. Araç camını kıran şüpheliler torpidoda bulunan 3 bilezik ve 2 yüzüğü alarak olay yerinden kaçtı. Çalınan ziynet eşyalarının toplam değerinin 1 milyon 200 bin TL olduğu belirlendi.

Çaldıkları altınları parmaklarına takıp eğlendiler

Şüphelilerin hırsızlıktan sonra çaldıkları altınları kendi aralarında paylaştığı ve parmaklarına takarak eğlendiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Zanlıların pişkinliği hem polis ekiplerinin hem de kamuoyunun dikkatini çekti.

Mezarlıklarda da hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı

Altınları çalınan Ali C.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmada şüphelilerin yalnızca bu olayla sınırlı kalmadığı, mezarlıklarda park halindeki araçlardan da 6 cep telefonu, 57 bin TL, 500 Euro ve çok sayıda ziynet eşyası çaldığı ortaya çıktı.

Şehir dışına kaçtılar, Adana'ya dönünce yakalandılar

Polis, hırsızlıkların ardından sürekli şehir dışına çıktıkları belirlenen şüphelilerin 3 Mart'ta Adana'ya giriş yaptığını tespit etti. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde başlatılan operasyonda şüphelilerin bulunduğu araç fark edildi. Dur ihtarına uymayarak kaçan zanlılar, trafikte sıkışınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kısa süreli takibinin ardından her iki şüpheli de yakalandı.

Hırsızlıkları kabul ettiler, tutuklandılar

Gözaltına alınan Yusuf T. ile Onurcan D.'nin emniyetteki ifadelerinde hırsızlıkları kabul ettiği ve mağdurların zararını karşılayacaklarını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.