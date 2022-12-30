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Adana (TEM) operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Adana (TEM) operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
30.12.2022 08:41

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Adana'da terör örgütü DEAŞ' üyesi olduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen 10 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti. TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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