Haberler Haber Videoları ADANA SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI Adana oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

ADANA SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI Adana oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

ADANA SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI Adana oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video
13.05.2023 15:21 - Son Güncelleme: 13.05.2023 15:32

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Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçim sonuçlarına odaklandı. En merak edilen detaylardan birisi de seçim sonuçları ve oy oranları oldu. Bu kapsamda ADANA SEÇİM SONUÇLARI merak ediliyor. Vatandaşlar en doğru seçim sonuçları takvim.com.tr farkıyla saniye saniye güncellenen verilerle takip edebilir. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

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14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçim sonuçları 85 milyon vatandaşımızın merak ettiği bir konu oldu. Milletvekili genel seçimlerine 24 siyasi partiyle Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden birisi de seçim sonuçları oluyor. Özellikle son saatlerde ADANA SEÇİM SONUÇLARI hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. 14 Mayıs 2023 Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını takvim.com.tr farkıyla sizlere sunuyoruz.

ADANA SEÇİM SONUÇLARI 2023

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2023 seçim sonuçları hızlı ve en doğru bilgiler ile takvim.com.tr'de olacak. 14 Mayıs Pazar günü an be an seçim sonucuna bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

14 MAYIS ADANA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

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