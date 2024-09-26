Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 12:47 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 12:46

Adana'da Elvan Özdemir isimli bir kadın yaya yolunda durması için el kaldırdığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesinde Kozan Yolunda dün gece meydana geldi.

YAYA YOLUNDA ARACIN DURMASI İÇİN EL KALDIRDI

İddiaya göre Elvan Özdemir yanında bir kadınla yaya yolundan karşıya geçmek için hazırlandı.

Ancak yaya yolunda olmalarına rağmen bir türlü araçlar durmadı. Özdemir arkadaşıyla birlikte yolun ortasına kadar ilerleyip gelen araca da durması için el kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ancak araç durmayarak yaya yolunda Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Özdemir olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Aracın kadına çarptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.