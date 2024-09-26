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Adana Sarıçam'da yaya yolunda feci kaza! Ölüme el kaldırdı! | KAZA VİDEOSU
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Adana Sarıçam'da yaya yolunda feci kaza! Ölüme el kaldırdı! | KAZA VİDEOSU

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 12:47 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 12:46

Adana'mm Sarıçam ilçesi Kozan yolunda bir kadın yaya yolunu kullanarak karşıdan karşıya geçmek istedi. Yaya geçidinde olmasına rağmen sürücülerin yol vermediği kadın sonunda el kaldırarak araçlardan müsade isteyip yaya yolunda yürüdüğü sırada hızla gelen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aracın kadına çarptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Adana'da Elvan Özdemir isimli bir kadın yaya yolunda durması için el kaldırdığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesinde Kozan Yolunda dün gece meydana geldi.

YAYA YOLUNDA ARACIN DURMASI İÇİN EL KALDIRDI
İddiaya göre Elvan Özdemir yanında bir kadınla yaya yolundan karşıya geçmek için hazırlandı.

Durması için el kaldırdığı araç çarptı (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)

Ancak yaya yolunda olmalarına rağmen bir türlü araçlar durmadı. Özdemir arkadaşıyla birlikte yolun ortasına kadar ilerleyip gelen araca da durması için el kaldırdı.

Durması için el kaldırdığı araç çarptı (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)

HAYATINI KAYBETTİ
Ancak araç durmayarak yaya yolunda Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Özdemir olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA
Aracın kadına çarptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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