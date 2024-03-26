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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 22:54 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 22:54

Adana Kozan'da araç yangını!

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi arabasını çalıştırmak istediği anda otomobil alevlere teslim oldu. Tamamen yanan araç hurda yığınına dönüştü.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi arabasını çalıştırmak istediği anda otomobil alevlere teslim oldu. Tamamen yanan araç hurda yığınına dönüştü.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Avcı 42 SL 456 plakalı otomobiline bindi. Avcı, aracını çalıştırdığı anda bir anda otomobilden alevler yükseldi. Avcı ise kendisini hemen dışarı atarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak araç tamamen yanarak hurda yığınına dönüştü.

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