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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 15:59 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 15:59

İstanbul Esenyurt'ta doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi!

İstanbul Esenyurt'ta, altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz kaynaklı yaşanan patlama nedeniyle çıkan yangında, 2 daire kullanılamaz hale geldi.

İSKİ ekiplerince İnönü Mahallesi 399 Sokak'ta yapılan altyapı çalışması sırasında bilinmeyen nedenle gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında, alevler sokaktaki 5 katlı binanın bodrum ve giriş katına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairelerde büyük çapta hasar oluştu.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sokak sakini Bahattin Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı yapıldığı sırada bir anda patlamanın yaşandığını belirterek, ekiplerin müdahale ettiğini ancak alevlerin binaya sıçradığını anlattı.

Olayda yaralı ya da can kaybının olmadığını aktaran Güler, korkulu anlar yaşadıklarını ifade etti.

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