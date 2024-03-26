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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 21:25 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 21:25

Başakşehir’de kaportacıya silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul Başakşehir’de, bir kaportacıya motosikletle gelen 2 şüpheliden biri, tartıştığı 3 kişiyi otomatik silahla yaraladı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi devam ederken şüphelilerin de kaportacı olduğu ve aralarında birbirlerinin müşterisini alma konusunda husumet yaşandığı öğrenildi.

16.00 sıralarında, Şahintepe Mahallesi Diyar Sokak'ta bulunan kaportacı dükkanına motosikletli iki kişi, otomatik silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda İsa B. Ramazan B. ve Yunus B. yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelmelerin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Saldırganlardan birinin kaportacı ve isminin Hakan olduğu, aralarında birbirlerinin müşterisini alma konusunda husumet yaşandığı öğrenildi.

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