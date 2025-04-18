Giriş Tarihi: 18.04.2025 12:16:39 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 12:17:20

Adana'nın merkez ilçelerinden birinde yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, üç genç kız kendilerine küfrettiğini öne sürdükleri bir kızla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

Yere Düşen Kıza Tekme ve Yumruk Yağdı

Sözlü atışmanın ardından, saldırgan grup genç kızı yere düşürdü. Ardından ise defalarca tekme ve yumruk atarak darp etti. Görüntülerde, genç kızın kendisini korumaya çalıştığı, ancak saldırganların şiddet uygulamaya devam ettiği anlar net şekilde görülüyor.

Saldırı Anları Kaydedildi, Sosyal Medyada Paylaşıldı

Olay anında grubun yanında bulunan bir başka kızın ise müdahale etmek yerine, cep telefonuyla bu dehşet anlarını kayda aldığı görüldü. Saldırı görüntüleri daha sonra sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede geniş bir kesim tarafından izlendi. Görüntüler, büyük tepki topladı.