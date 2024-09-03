Adana Ceyhan'da Ali Kanalka cinayeti kamerada!

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024, 15:30 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024, 15:30

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Emin Civelek Bulvarı'nda yaşanan trajik olayda iş insanı ve çiftçi Ali Kanalka (60), yeğeni tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, traktör galerisi sahibi olan Kanalka, iş yerinde vuruldu.

Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganın Ali Kanalka'nın ağabeyinin oğlu, İsa Kanalka olduğunu tespit etti. Olay sırasında, yeğeninin yanına yaklaşarak tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanan Ali Kanalka, hemen Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katili Kaçamadı

Olayın ardından hızla harekete geçen güvenlik güçleri, İsa Kanalka'nın otomobille kaçtığını belirledi. Zanlı, suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayın ardındaki sebepleri araştırmaya devam ediyor.

Cenaze Adli Tıp Kurumu'na Kaldırıldı

Ali Kanalka'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay, Ceyhan'da büyük üzüntü yaratırken, soruşturma titizlikle sürdürülüyor.