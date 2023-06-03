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Adalet Bakanı kim oldu? Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Adalet Bakanı kim oldu? Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
03.06.2023 23:21

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Son günlerde Yılmaz Tunç ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Özellikle hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Yılmaz Tunç kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar!

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Yılmaz Tunç ile ilgili bilgiler ve hayatına dair detaylar son günlerde araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi Yılmaz Tunç hakkında bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylı bilgi!


YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Aslen Bartınlı olan Yılmaz Tunç, 1971 doğumludur. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.

AK PARTİ Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi.

AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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