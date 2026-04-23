Balkonda şarjöre mermi dolduran şüpheliye operasyon

Olay, 22 Nisan günü Pendik Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin evinin balkonunda rahat tavırlarla silah şarjörüne mermi doldurduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada yayılınca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri ihbar kabul eden polis, şüphelinin kimliğini ve adresini kısa sürede tespit etti.

Operasyonda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kimliği belirlenen 44 yaşındaki S.B.'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan detaylı aramalarda; videoda görülen şarjörün yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 50 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Adli Kontrol Şartıyla Serbest

Emniyetteki sorgusunun ardından "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen S.B., savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.