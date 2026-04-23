"80 metrelik uçurumda mucize kurtuluş: Sağ bulundu!"

"80 metrelik uçurumda mucize kurtuluş: Sağ bulundu!"

Aksu ilçesinde yaklaşık 80 metrelik uçuruma düşen Murat Ö., çobanların ihbarı üzerine başlatılan operasyonla ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan bir kişi, yaklaşık 80 metre yüksekliğindeki uçurumun altındaki ormanlık alandan bir erkek sesi geldiğini fark etti. Durumun vakit kaybedilmeden Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine bölgeye hızla jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler Murat Ö.'ye Ulaştı

Sarp arazide arama çalışması başlatan Yeşilkaraman Jandarma ekipleri, kısa süre sonra Murat Ö.'yü (41) ormanlık alanda yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, şahsın uçurumdan yuvarlanmasına rağmen hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edildi. Ancak arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle kurtarma operasyonu için AFAD ekiplerinden destek alındı.

Kepez Devlet Hastanesi'ne Kaldırıldı

Jandarma ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden sedyeyle çıkartılan Murat Ö., hazır bekleyen ambulansa teslim edildi. Yaralı adam, tedavi edilmek üzere Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

