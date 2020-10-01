ABD'de KC-130 tipi tanker uçağıyla çarpışan F-35 düştü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde KC-130 tipi tanker uçağıyla havada çarpışan F-35 savaş uçağı yere çakılarak infilak etti. Bir süredir kaza kırım haberleriyle gündeme gelen son teknoloji ürünü F-35'lerle ilgili akıllarda soru işaretleri oluştu.