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ABD'de KC-130 tipi tanker uçağıyla çarpışan F-35 düştü

ABD'de KC-130 tipi tanker uçağıyla çarpışan F-35 düştü
01.10.2020 11:14

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde KC-130 tipi tanker uçağıyla havada çarpışan F-35 savaş uçağı yere çakılarak infilak etti. Bir süredir kaza kırım haberleriyle gündeme gelen son teknoloji ürünü F-35'lerle ilgili akıllarda soru işaretleri oluştu.


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