ABD'nin Kaliforniya eyaletinde KC-130 tipi tanker uçağıyla havada çarpışan F-35 savaş uçağı yere çakılarak infilak etti. Bir süredir kaza kırım haberleriyle gündeme gelen son teknoloji ürünü F-35'lerle ilgili akıllarda soru işaretleri oluştu.
ABD'de KC-130 tipi tanker uçağıyla çarpışan F-35 düştü
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- ABD'de KC-130 tipi tanker uçağıyla çarpışan F-35 düştü
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