Haberler Video Haber Videoları Son dakika: TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı bugün başlıyor! Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak

Son dakika: TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı bugün başlıyor! Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak

Son dakika: TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı bugün başlıyor! Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak
01.10.2020 12:28

Son dakika haberine göre, TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak.


TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Haber Videoları