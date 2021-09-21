ABD tahkiminden FETÖ'ye ret! Fetullahçı Terör Örgütü Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı açtığı 100 milyon euroluk davayı kaybetti

ABD güdümlü FETÖ'ye bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi’nden (ICSID) geldi. Örgüt, Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep edip Türkiye’den yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebinde bulundu. ICSID talepleri reddetti ve davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı. İşte son dakika haberinin detayları.