ABD Senatosu, yaz saatini kalıcı hale getirmek için tasarıyı onayladı

Amerika Birleşik Devleteri Senatosu bugün yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirecek olan tasarıyı onayladı.

Tasarıya göre 2023'ten başlayarak yaz saati uygulaması kalıcı olacak. Geçtiğimiz Pazar günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu yaz saatini bir saat ileri almıştı. Kasım ayında standart saate devam edilecek.

15 EYALET İÇİN DESTEK VERİLDİ

ABD'de yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi için ilk adım 2021 yılında atılmıştı. ABD Meclisi'nden Florida Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio; Arkansas, California ve Oregon dahil olmak üzere diğer 15 eyaletin de yaz saati uygulamasının kalıcı olmasına destek verdiğini açıklamıştı.

AVRUPA'DA DA AYNI SİSTEM UYGULANIYOR

Türkiye'nin kalıcı yaz saatinde öncü olması sonrasında, ortaya çıkan enerji tasarrufu verileri Avrupa'yı da bu konuda harekete geçmeye zorladı. Avrupa Birliği Komisyonu, önceki yıllarda kıta genelinde 4,6 milyon Avrupalının görüşüne başvurarak yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeyi masaya yatırdı. Ankete katılan Avrupalıların yüzde 80'den fazlası Türkiye'de uygulamada olan kalıcı yaz saatinden yana oy kullandı.

TÜRKİYE'YE 6 YILDA 6 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLADI

Türkiye, kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda tasarruf elde etti.

Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaati buldu. Yani 2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilovatsaat olarak hesaplandığında 1.9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlanmış oldu.

Bu tasarrufun parasal karşılığı ise tek zamanlı tarifeye göre 3,97 milyar lira olurken, farklı saat aralıklarında farklı fiyat tarifelerinin uygulandığı üç zamanlı tarifeye göre ise 5,94 milyar lira olarak kayda geçti.

BERAT ALBAYRAK'IN BAKANLIĞI DÖNEMİNDE HAYATA GEÇİRİLDİ

Ülkemize ciddi oranlarda tasarruf sağlayan ve günümüzde ABD'nin de geçmeye çalıştığı kalıcı yaz saati uygulamasına Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde geçilmişti.

Kalıcı yaz saati uygulaması ile ilgili özellikle muhalefet kanadında çeşitli yalanlar ve algı operasyonları ile yapılmaya çalışılan propaganda her seferinde ellerinde patladı.

YALAN SÖYLEYENLERDEN BİRİ DE CHP'Lİ İBB BAŞKANI İMAMOĞLU

Sabit saat uygulamasını eleştiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor."