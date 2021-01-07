ABD neden karıştı? Dünyanın konuştuğu çatışma Trump - Biden mücadelesinden mi ibaret? İşte olayların arka planı

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. 4 saat sonra polis tarafından binanın güvenliği sağlandı. Peki ABD olanlar ne anlama geliyor? Forum USA Yayın Yönetmeni Bilal Kenasari, Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer A haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

O açıklamalardan satır başları;

HAFTALAR ÖNCESİNDE PLANLANMIŞTI

Forum USA Yayın Yönetmeni Bilal Kenasari: Dün zaten haftalardır internet ortamında planlaması yapılmış duyuruları yapılmış ve çok sayıda göstericinin zaten kongre önünde ABD'deki yapılan seçimin seçici kurul tarafından belirlenen oylarının onaylanması için kongrede bir program düzenlenmişti ve Trump taraftarları haftalar öncesinden bugüne dair bir gösteri yapacaklarını zaten planlamışlardı. Bu gösterideki katılımın sayısı çok da sürpriz değil fakat gösterinin bu kadar açıktın deklare edilmiş olmasına rağmen polisin ve güvenlik güçlerinin yeterince güvenlik önlemi almamış olması, istihbaratın yeterli bilgiye sahip olmaması ve kongreye kadar göstericilerin sızmış oluşu bence şaşırtıcı tarafı olayın.

ABD'Yİ BİR ARADA TUTAN ŞEY PARA

Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan: Kendisine çok ağır zarar verdi. Asıl önemli olan Trump değil. Bugün kaybetse bile "Trumpizm" yaşayacak. Neden yaşayacak? Çünkü ABD çok heterojen bir toplum onu bir arada tutan şey para. ABD'nin o büyük ideali vardı mutluluğu aramak. ABD'liye para verdiğiniz sürece onu bir arada tutabilirsiniz. O bakımdan çok şiddetli ayrışmalar gelebilir. Bundan sonra ABD dünyanın hiç kimseye gidip de sana demokrasi getireceğim diyemez.

MÜCADELE TRUMP- BIDEN MÜCADELESİ DEĞİL

Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer: ABD'nin altyapısı eskimiş vaziyette. Buna rağmen dünyada jandarma rolü oynadığı için birçok yerde asker üs bulundurduğu için burada kaynaklarını israf etmektedir. Bu Trump'a ve orta sınıfa göre. Ben bunları düzelteceğim diye geldi seçildi.

Pandemi gelmeseydi Trump yeniden seçilecekti hiç şüpheniz olmasın. Fakat pandemiyi küçümsedi ve burada bir hata yaptı. Bunun neticesinde ekonomi çöktü. Bu durum karşısında seçimi kaybetti. Bu mücadele esasen bir ilkesel mücadeledir.

ABD'deki mücadele bir Trump - Biden mücadelesi değil. Bu bir sınıfa karşı yapılan bir mücadele. Bu sınıf da maalesef dünyayı yönetmek iddiasındalar.