ABD Başkanı Joe Biden’dan BM Genel Kurulu’nda açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden, New York'taki BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. “Önümüzdeki 10 yıl insanlık için kritik olacak” diyen Biden, “Benim yönetimim tüm halklar için çalışacak” şeklinde konuştu. ABD Başkanı Biden "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." dedi. Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.