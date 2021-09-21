Haberler Haber Videoları ABD Başkanı Joe Biden’dan BM Genel Kurulu’nda açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden’dan BM Genel Kurulu’nda açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden’dan BM Genel Kurulu’nda açıklamalar
21.09.2021 18:15
Ana Sayfa 03:22
Kayserispor Galatasaray maçı...
Ana Sayfa 01:47
Türk Yıldızları, İstanbul...
Ana Sayfa 03:03
Bahçeli'den HDP ve CHP'ye sert...
Ana Sayfa 01:51
CHP destekli çetenin...
Ana Sayfa 00:57
Validebağ Korusu üzerinden...
Ana Sayfa 00:12
Çanta yerine arsa aldı...
Ana Sayfa 03:03
Rezidans vahşetinde karar...
Ana Sayfa 00:26
İrem Derici'den oryantal şov!...
Ana Sayfa 00:37
Kıvanç Tatlıtuğ rekor kırdı!
Ana Sayfa 01:18
Bu kadar merak da fazla! Girdi...
Ana Sayfa 02:42
Emine Erdoğan ilk kitabının...
Ana Sayfa 01:22
Sudan'da darbe girişimi! İşte...

ABD Başkanı Joe Biden, New York'taki BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. “Önümüzdeki 10 yıl insanlık için kritik olacak” diyen Biden, “Benim yönetimim tüm halklar için çalışacak” şeklinde konuştu. ABD Başkanı Biden "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." dedi. Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.


Haber Videoları
SON DAKİKA