Haberler Video Haber Videoları AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye'yi ziyaret edecek

AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye'yi ziyaret edecek

AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye'yi ziyaret edecek
29.03.2021 16:24
Ana Sayfa 01:22
Dünya bu zırhlıyı konuşacak!...
Ana Sayfa 01:07
Yapımı tam 3,5 yıl sürdü! O...
Ana Sayfa 00:50
Milyonlarca vatandaş için 31...
Ana Sayfa 01:02
Vicdansız koca eşinin üzerine...
Ana Sayfa 01:47
FETÖ’de kavga tabana da...
Ana Sayfa 00:48
Eskişehir’de İlkay-Emel...
Ana Sayfa 01:53
Küfürbaz savcı hakkında flaş...
Ana Sayfa 18:23
Milli ekonomi neden hedefte?
Ana Sayfa 00:41
Hülya'nın kızı Zehra eriyor!...
Ana Sayfa 01:35
Yurt dışına gidecek...
Ana Sayfa 12:34
Müge Anlı'da son dakika...
Ana Sayfa 01:17
60 yaş üstünün aşılanması...

Son dakika haberine göre AD Konseyi Başkanı Michel ile AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.


Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

AB Konseyi Başkanı Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB yönetiminin Türkiye'ye gideceği tarihi sosyal medya hesabından duyurdu.

Leyts, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

AB liderlerinin zirve toplantısında, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

Haber Videoları