Çanakkale’de medcezir! Deniz 30 metre çekildi, sandallar karaya oturdu

Çanakkale’de, meydana gelen gel-git olayı nedeniyle deniz suyu yaklaşık 30 metre çekildi. Kıyıda bulunan sandallar, karaya oturdu. Yaşanan gel git ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, “Korkulacak bir olay değil" ifadelerini kullandı.







"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Deniz suyunun yaklaşık 30 metre çekilmesi olayının doğal olduğunu da sözlerine ekleyen Türkoğlu, "Korkulacak bir olay değil. Bu tamamen doğal bir olay, aslında okyanuslarda Kuzey Amerika ve Avustralya kıyılarında gel-git olayı muazzam bir elektrik oluşturabilecek bir etkiye sahip. Dolayısıyla bizim sularımızdaki gel-git hissedilemeyecek, yılda birkaç kez rastladığımız bir olay" diye konuştu.